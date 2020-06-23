Сценарист фильма "Кенгуру Джекпот" умер под окнами своего дома

Стив Бинг погиб в 55 лет в Лос-Анджелесе.

Умер сценарист фильма "Кенгуру Джекпот". Об этом сообщили журналисты из TMZ. Они рассказали, что в Лос-Анджелеса скончался 55-летний Стив Бинг совершил суицид в Лос-Анджелесе. Его тело нашли под окнами его дома. Известно, что мужчина жил на 27 этаже здания в дорогостоящем районе города. Его друзья рассказали, что незадолго до смерти Бинг впал в депрессию из-за недостатка общения во время пандемии коронавируса.

Напомним, что Стив Бинг являлся сценаристом комедии "Кенгуру Джекпот". Он также продюсировал кино с Сильвестром Сталлоне "Убрать Картера". Созданная им компания Shangri-La Entertainment продюсировала такие работы как "Беовульф", "Kingsman: Золотое кольцо" и "Бунтующая юность". Он работал вместе с Мартином Скорсезе над лентой "The Rolling Stones: Да будет свет", которую зрители увидели в 2008 году.

Умер чемпион Европы по футболу Пьерино Прати.

Фото: Globallookpress.com

Видео: dailymail.com

