Сценарист и писатель заразился коронавирусом.

Умер Слава Сэ, написавший сценарий к фильму "Джентльмены, удачи!". Об этом написала на Facebook-аккаунте российская певица Эльмира Галеева. Напомним, что под псевдонимом Слава Сэ скрывался известный писатель Вячеслав Солдатенко. Ему было 52 года. Ранее мужчина заразился коронавирусом.

Чуда не произошло. Слава ушел. Наш любимый Слава. Непередаваемая боль. Эльмира Галеева, певица

Напомним, что Вячеслав Солдатенко родился 6 апреля 1969 года в Латвии. Он обучался в Риге в Международном институте практической психологии. Профессиональную карьеру он начинал с работы сантехником. Затем стал писать заметки в "Живом журнале". Выступил сценаристом в мультфильме "Три богатыря: ход конем".

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Фото:Вконтакте/Слава Сэ и окрестности, Facebook/Elmira Galeeva