Ему было 62 года.

В Петербурге погиб известный фотограф Александр Теребенин. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила художник и искусствовед Марина Колдобская в четверг, 17 июня.

Художник рассказала, что Теребенин провалился внутри заброшенного здания во время съемки. После его доставили в больницу, однако из-за тяжелых полученных травм спасти фотографа не удалось.

Снимал в заброшке, провалился, тяжелые травмы, спасти не удалось, – говорится в сообщении.

Александр Теребенин – художник, фотограф, являлся куратором художественных петербургских проектов "Конверсия" – 2012 и "Сигнал 2014". За свою карьеру Теребенин был участников более 70 российских и зарубежных выставок.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге умер пианист Сергей Урываев.

Фото: ВКонтакте / Александр Теребенин