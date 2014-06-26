В Петербурге умер пианист Сергей Урываев

В 2003 году Сергею Урываеву было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

В субботу, 12 июня, стало известно, что профессор Петербургской консерватории, заслуженный артист России пианист Сергей Урываев умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора консерватории Алексея Васильева.

По словам ректора, смерть Урываева связана с коронавирусной инфекцией. Он отмечает, что "смерть Сергея Александровича - еще одна тяжелая наша утрата".

Сергей Урываев - окончил Ленинградскую консерваторию. С 1975 года он сам преподавал в этом старейшем музыкальном вузе России, был профессором кафедры камерного ансамбля. В 2003 году Сергею Урываеву было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Фото: фотогалерея санкт-петербургской консерватории

