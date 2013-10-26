Умер Резо Габриадзе сценарист "Мимино"

Он является автором сценариев таких фильмов, как "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Паспорт", а также "Не горюй!".

Грузинский и советский сценарист, режиссер театра и кино Резо Габриадзе скончался в возрасте 84 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня.

Габриадзе родился 29 июне 1936 года в городе Кутаиси (край Имерети). Он является автором сценариев более чем 35 грузинских и советских фильмов, в том числе "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Паспорт", "Не горюй!". Габриадзе также создал иллюстрации более чем к 50 книгам.

В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток. Габриадзе является автором памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Петербурге. Артист был награжден множеством премий, в том числе Государственной премией СССР (1989), премиями "Ника", "Триумф", "Золотая маска".

Фото: openklub.ru