Молодые специалисты будут работать над своими проектами вместе с профессионалами на "Ленфильме"

Работа будет идти в течение трех недель.

Начинающие кинематографисты со всей России смогут принять участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории "Ленфильм-дебют". Те, кто пройдут отбор, получат содействие от профессионалов в разработке своих сценариев и их дальнейшей подготовки.

Проект будет осуществляться в партнерстве "Ленфильма" с продюсерским центром Potential и при поддержке Минкульта РФ. Участники будут работать над развитием своих проектов под руководством креативного продюсера кинокомпании 1-2-3 Production Анны Гудковой и редактора Александры Васнецовой. Кураторами дебютных проектов станут Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Бакур Бакурадзе, Александр Велединский, Любовь Мульменко, Анна Пармас, Андрей Прошкин и другие.

Мы готовы оказывать лаборатории самое активное содействие. В свою очередь, надеемся, что среди ее студентов окажутся именно те, с кем мы вместе будем создавать новую историю "Ленфильма". гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков.

Занятия будут проходить в очном формате в течение трех недель. Программа будет включать в себя лекции, практические занятия, индивидуальную онлайн-работу с кураторами, финальный питчинг проектов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что киностудия "Ленфильм" создаст фонд поддержки дебютных кинокартин.

Фото: Piter.TV