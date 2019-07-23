Умер чемпион Европы по футболу Пьерино Прати

Экс-игроку "Милана" было 73 года.

Умер чемпион Европы по футболу. Об этом в Twitter-аккаунте написали представители итальянской команды "Милан". Они рассказали, что их бывший нападающий, а также по совместительству игрок сборной Италии по футболу Пьерино Прати скончался в 73 года.

Прощай, легенда "россонери". Вы были светом для нас, и нам будет очень вас не хватать. Покойся с миром, Пьеро футбольный клуб "Милан"

Журналисты из Football Italia добавляют, что Прати умер после продолжительной болезни.

Напомним, что футболист выступал за команду "Милана" с 1967 по 1973 года. Он выиграл Лигу Чемпионов, а также дважды стал победителем Кубка Италии.В составе сборной Италии Пьерино был чемпионом Европы в 1968. В 1970-ом он стал серебряным призером чемпионата мира.

Умер солист труппы Театра музыкальной комедии Виктор Чубаров.

Фото: Twitter/AC Milan

