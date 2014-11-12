Под Миланом проходит прощание с Сильвио Берлускони

Похороны итальянского политика запланированы в Кафедральном соборе Милана.

В Италии проходит траурная церемония прощания с бывшим премьер-министром, сенатором республики Сильвио Берлускони Известно, что мероприятия запланированы на территории виллы политика "Сан-Мартино", расположенной в населенном пункте Аркоре. Локация находится примерно в 20 километрах в северном направлении от города Милан. Специалисты уточняют, что доступ разрешен только родным и близким политика. В целях сохранения общественного порядка властями было принято решение отменить церемонию прощания в студиях телекомпании семьи Берлускони Mediaset. Однако близкие политика решили вести прямую трансляцию с церемонии похорон. Они запланированы в Кафедральном соборе Милана. Туда приедет президент Италии Серджо Маттарелла.

Журналисты "РИА Новостей" рассказали о том, что жители страны продолжают нести к политику укеты цветов, флаги партии политика "Вперед, Италия", шарфы болельщиков клубов "Милан" и "Монца" (Берлускони был владельцем этих клубов в разный период времени). Также к вилле прибывают местные и иностранные корреспонденты. Территорию охраняют сотрудники правоохранительных органов.

Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена.

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