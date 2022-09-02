Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена

В Италии представили историю, в которой мировые лидеры оказались в одном самолете.

Бывший премьер-министр Италии, лидер местного политического движения "Вперед, Италия" в ролике для сервиса TikTok рассказал анекдот про себя, российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. Политик начал историю с того как они втроем, а также папа Римский и его молодой помощник летят в самолете над Атлантическим океаном. Далее выясняется, что из-за чрезвычайной ситуации борт разобьется через пять минут. При этом в самолете есть только четыре парашюта, в то время как в авиалайнере находятся пятеро пассажиров.

Джо Байден хватает первый и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе". Владимир Путин берет другой и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке". Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: "Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире". Сильвио Берлускони, экс-премьер Италии.

Далее молодой помощник Папы Римского отдает оставшийся парашют понтифику, однако тот противится этому, говоря о своей старости и том, что прожил счастливую жизнь. Однако помощник говорит, что на самом деле осталось два парашюта, так как "самый умный политик" взял его рюкзак вместо парашюта.

Берлускони в своем первом ролике для TikTok признался в том, что завидует молодым.

Фото и видео: TikTok

