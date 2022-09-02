Итальянский политик завел канал в преддверии выборов.

Итальянский 85-летний политик, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони в своем первом ролике для TikTok признался в том, что завидует молодым. Лидер движения "Вперёд, Италия" пояснил, что завел личный канал в социальной сети для того, чтобы говорить о проблемах общества, которые близки его партии, обсуждать будущее европейского государства и стремление сделать Италию страной, способной осуществлять мечты и дать подрастающему поколению большие возможности.

На этой платформе вас, ребята, более 5 миллионов человек: и 60% из вас моложе 30 лет: я немного завидую, но все равно очень вас поздравляю. Сильвио Берлускони, политик Италии

Берлускони дал обещание аудитории говорить о пунктах программы "Вперёд, Италии" в преддверии выборов, которые запланированы на 25 сентября. В один день с политиком Берлускони еще один канал в TikTok открыл другой бывший премьер-министр страны. Речь идет о лидере партии "Живая Италия" Маттео Ренци.

Даня Милохин предрек полное возвращение TikTok в Россию.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости