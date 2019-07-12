Умер солист труппы Театра музыкальной комедии Виктор Чубаров

О дате и месте похорон сообщат позднее.

В субботу, 20 июня, в возрасте 76 лет из жизни ушел солист труппы Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктор Чубаров. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Чубаров был артистом, про которого говорят "мастер эпизода". В 1970 году он окончил ЛГИТМиК по курсу Дотлибова. После этого он сразу же вошел в состав труппы Ленинградского Театра музыкальной комедии.

Артист исполнил множество ролей и в каждой из них он оставил частичку своего сердца. В минувшем театральном сезоне его героями были импозантный Хромов в "Веселой вдове", Ронсдорф в "Сильве", офицер Сергеев в "Севастопольском вальсе" и по-домашнему уютный доктор Крейвен в "Таинственном саде".

В этой череде ролей особняком стоял дворецкий Пул в мюзикле "Джекилл и Хайд" Ф.Уайлдхорна. За красноречивым молчанием и выразительной мимикой прослеживалась глубина образа этого героя.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии выразил соболезнования родным и близким Виктора Чубарова. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Ранее коллега Ефремова оценил сообщения о планах "вырезать" актера из сериала.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии