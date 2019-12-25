Семью застрелившего Абдуллаева сотрудника ДПС вывезли из родного поселка

В их сторону начали поступать многочисленные угрозы жизни.

Родственников инспектора Дорожно-патрульной службы, который при задержании случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области. Об этом пишет портал "Новосибирск Онлайн".

По словам мужа сестры полицейского, такой шаг был предпринят по соображениям безопасности, так как в сторону семьи начали поступать многочисленные угрозы.

Нам начали угрожать, всем членам семьи <…> Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно все проведем <…> Как только парень умер, близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем. из комментария мужа сестры полицейского

Сообщается, что в настоящее время у дома, где проживал сотрудник ДПС, дежурит полицейский.

Напомним, 29 мая сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Это произошло после того, как он отказался выполнить требования полицейского. Сотрудник правопорядка достал табельное оружие, чтобы пригрозить нарушителю, но случайно нажал на спусковой крючок пистолета. Пострадавшего увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако его не удалось спасти. Полицейский был арестован.

Ранее в посольстве Азербайджана прокомментировали гибель Абдуллаева в Новосибирске.

Фото: Piter.tv

