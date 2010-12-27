Семак прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Лейпцигом"

"Зенит" уступил со счетом 2:1.

Тренер "Зенита" прокомментировал итоги матча "Зенита" с "РБ Лейпцигом". Игра завершилась вечером 23 октября не в пользу петербургского клуба. Немецкая команда выиграла со счетом 2:1.

По мнению Сергея Семака, первый тайм прошел "более-менее дисциплинированно". В этот период "Зенит" открыл счет и забил гол в ворота противника. А вот во втором тайме, отметил наставник, началась сумбурная игра после пропущенного мяча.

."..много допускали брака, делали много неоправданных длинных передач. Не могли зацепиться и использовать пространство за спинами защитников в линии обороны "Лейпцига". Могли бы поудачливее, но у соперника возникали еще более острые моменты в контратаках. Заслуженная победа "Лейпцига". Будем готовиться к следующим матчам", - сказал Семак.

Тренер отметил, что разгромная победа над "Ростовом" никак не сказалась на игре "Зенита", так как это разные турниры и уровни, играть с таким противником, как сегодня, гораздо сложнее.

Фото: В.Евдокимов / ФК "Зенит"