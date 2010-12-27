Семак может продлить контракт с "Зенитом"

Срок договора с наставником истечет летом 2020 года.

Сергей Семак может остаться главным тренером футбольного клуба "Зенит". По информации издания "Спорт Экспресс", вскоре наставнику могут предложить заключить новое соглашения с сине-бело-голубыми.

На данный момент Семак находится в Африке со своей супругой. "Зенит" завершил зимний сезон на лидирующей позиции в РПЛ и поражением в Лиге чемпионов.

Нынешний контракт с тренером истекает в июне 2020 года. Тоже самое касается и нападающего Артема Дзюбы. Гендиректор футбольного клуба заявил, что никаких официальных договоренностей с игроком пока что не было.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"