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Семак не считает вылет "Зенита" из еврокубков катастрофой

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К проигрышу с "Бенфикой" привели ошибки петербуржцев.

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" заявил, что спортсмены проиграли "Бенфике" из-за собственных ошибок. Сергей Семак добавил, что игроки приложили все силы, чтобы одолеть гостей из Лиссабона и выйти из группы. Об этом спикер рассказала во время итоговой пресс-конференции после матча этапа Лиги чемпионов.

Конечно, имели место наши ошибки. Но нельзя не отдать должное и "Бенфике". Мы дали возможность реализовать им атакующий потенциал, ту эмоциональную возможность, чтобы они сыграли так, как сыграли

прокомментировал тренер

Семак заметил, что результаты игры не станут катастрофическими для "сине-бело-голубых". "Зенит" будет готовиться к следующим сезонам более тщательно и играть сильнее. Напомним, что клуб долгое время не выходил из группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" остался без европейской "футбольной весны".

Фото и видео: Вконтакте/ФК "Зенит"
 

Теги: бенфика, еврокубки, лига чемпионов, сергей семак
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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