Сергей Семак с женой поедут в Африку на съемки документального фильма

Лента будет посвящена детям-альбиносам.

Тренер "Зенита" Сергей Семак с супругой отправятся в Гвинею-Бисау. Об этом сообщила Анна Семак на своей странице в Instagram.

Документальный фильм будет посвящен детям-альбиносам, которые проживают в африканском государстве. Как рассказала женщина, сначала она задумывалась о том, чтобы выбрать Танзанию, Найроби или Руанду, но затем узнала о страшном поверье в Гвинее-Бисау, которое тронуло ее до глубины души и купила билеты туда.

"Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты - в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его можно исцелиться от всех болезней", - рассказала Анна Семак.

Для того, чтобы избежать казни, каннибалы отрубают детям конечности, а затем продают их на черном рынке.

Пара вылетит на съемки 10 декабря из Лиссабона после заключительного матча "Зенита".

Напомним, Сергей Семак женился 3 сентября, супруги вместе уже около 17 лет.

Фото: Анна Семак / Instagram