Семь человек погибли в ходе протестов в Судане

В минздраве страны также заявили о 140 пострадавших в результате столкновений гражданских и военных сил.

В ходе протестов в Судане погибли семь человек и пострадали более ста. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на источник в минздраве страны.

В ведомстве отметили, причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Иные подробности не приводятся.

Семь человек погибли и 140 пострадали в результате протестов после переворота в Судане. из сообщения собеседника СМИ

Накануне военные Судана полностью заблокировали столицу страны – Хартум. Утром они окружили столичный аэропорт и запретили доступ к авиасообщениям. На улицы города вышли жители на призыв гражданских сил не допустить силовой захват власти. Кроме того, военные арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также задержали четверых министров и гражданского представителя Суверенного совета Судана Мухаммеда Феки.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. Он был вызван народными протестами после глубокого экономического кризиса. Президента Омара аль-Башира, который занимал свой пост на протяжении 30 лет, отстранили от власти и поместили в тюрьму.

В сентябре 2021 года в Судане предотвратили попытку военного переворота. Большинство заговорщиков было задержано. По словам Хамдока, попытка сказала о необходимости реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа он назвал сторонников Омара аль-Башира.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал страны мира прекратить вмешиваться в дела Судана. Вмешательство, отметил министр, подразумевает выстраивание демократии в ее западном понимании, а также иные реформы.

Видео: Youtube/AFP News Agency