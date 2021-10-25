СМИ: столица Судана полностью блокирована армией

Военные отключили интернет, мобильную связь, перекрыли улицы и закрыли аэропорт.

Армия Судана полностью блокировала столицу страны – Хартум. О этом сообщает телевизионный канал Asharq. СМИ сообщает о перекрытии всех путей в город, мостов и центральных улиц.

Утром 25 октября военные окружили столичный аэропорт и запретили доступ к авиасообщениям. По информации местных СМИ, на улицы города вышли жители на призыв гражданских сил не допустить силовой захват власти. Люди жгут покрышки и сопротивляются сотрудникам полиции.

Кроме того, военные арестовали премьер-министра страны Абдаллы Хамдука, а также задержали четверых министров и гражданского представителя Суверенного совета Судана Мухаммеда Феки.

Также армия полностью заблокировала мобильную связь и интернет в столице страны. Сообщается, что здание гостелерадио в настоящее время тоже контролируется военными.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал страны мира прекратить вмешиваться в дела Судана. Вмешательство, отметил министр, подразумевает выстраивание демократии в ее западном понимании, а также иные реформы. После этого в Судане возникло напряжение и ухудшилось социально-экономическое положение граждан.

Видео: Telegram/SHOT