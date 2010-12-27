Сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:4

Матч проходил на "Газпром Арене" в Петербурге.

Сегодня, 16 ноября, в Петербурге состоялся отборочный матч Чемпионата Европы, на котором встретились национальные сборные России и Бельгии. По итогу матча сборная России проиграла со счетом 1:4.

Первый тайм закончился полным разгромом Российской сборной. Три гола забили братья Торган и Эдан Азары на 19, 33 и 40 минутах матча.

Во время второго тайма, уже на 72 минуте Ромелу Лукаку забил очередной гол в ворота российской сборной, но буквально через 8 минут наши смогли размочить счет. Во время углового в штрафной зоне бельгийцев случилась полная неразбериха, чем и воспользовался Георгий Джикия. Он в упор закинул мяч в сетку Куртуа.

Напомним, что во время второго тайма Дедрик Боята выбежал на поле в чужой футболке.

Во время матча на стадионе присутствовало 53317 зрителей.

Фото: Piter.TV