Сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:4

Сегодня, 16 ноября, в Петербурге состоялся отборочный матч Чемпионата Европы, на котором встретились национальные сборные России и Бельгии. По итогу матча сборная России проиграла со счетом 1:4.
Первый тайм закончился полным разгромом Российской сборной. Три гола забили братья Торган и Эдан Азары на 19, 33 и 40 минутах матча.
Во время второго тайма, уже на 72 минуте Ромелу Лукаку забил очередной гол в ворота российской сборной, но буквально через 8 минут наши смогли размочить счет. Во время углового в штрафной зоне бельгийцев случилась полная неразбериха, чем и воспользовался Георгий Джикия. Он в упор закинул мяч в сетку Куртуа.
Напомним, что во время второго тайма Дедрик Боята выбежал на поле в чужой футболке.
Во время матча на стадионе присутствовало 53317 зрителей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 3 )
Молодцы против овцы (Сан-Марино, Кипр, Казахстан), а против молодца и сами овца. Конечно, бельгийцы реально лучшие в мире, не только по рейтингу. Они, а не французы должны были обыграть хорватов в финале ЧМ. Но поднапрячься на ничью наши всё же должны были. Наврняка готовый проход на Евро психологически настроить их хотя бы на очко не смог.
Молодцы против овцы (Сан-Марино, Кипр, Казахстан), а против молодца и сами овца. Конечно, бельгийцы реально лучшие в мире, не только по рейтингу. Они, а не французы должны были обыграть хорватов в финале ЧМ. Но поднапрячься на ничью наши всё же должны были. Наврняка готовый проход на Евро психологически настроить их хотя бы на очко не смог.
россияне посмотрели за что футболисты и их тренер должны получать деньги