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Сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:4
Сегодня, 22:02
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arteliseev

Сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:4

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Матч проходил на "Газпром Арене" в Петербурге.

Сегодня, 16 ноября, в Петербурге состоялся отборочный матч Чемпионата Европы, на котором встретились национальные сборные России и Бельгии. По итогу матча сборная России проиграла со счетом 1:4. 

Первый тайм закончился полным разгромом Российской сборной. Три гола забили братья Торган и Эдан Азары на 19, 33 и 40 минутах матча. 

Во время второго тайма, уже на 72 минуте Ромелу Лукаку забил очередной гол в ворота российской сборной, но буквально через 8 минут наши смогли размочить счет. Во время углового в штрафной зоне бельгийцев случилась полная неразбериха, чем и воспользовался Георгий Джикия. Он в упор закинул мяч в сетку Куртуа.

Напомним, что во время второго тайма Дедрик Боята выбежал на поле в чужой футболке.

Во время матча на стадионе присутствовало 53317 зрителей. 

Фото: Piter.TV

Теги: сборная бельгии, сборная россии, чемпионат европы
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Картина дня,

Обсуждение ( 3 )

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Кулинич Андрей
Сегодня 22:35

Молодцы против овцы (Сан-Марино, Кипр, Казахстан), а против молодца и сами овца. Конечно, бельгийцы реально лучшие в мире, не только по рейтингу. Они, а не французы должны были обыграть хорватов в финале ЧМ. Но поднапрячься на ничью наши всё же должны были. Наврняка готовый проход на Евро психологически настроить их хотя бы на очко не смог.

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Аноним
Сегодня 22:34

Молодцы против овцы (Сан-Марино, Кипр, Казахстан), а против молодца и сами овца. Конечно, бельгийцы реально лучшие в мире, не только по рейтингу. Они, а не французы должны были обыграть хорватов в финале ЧМ. Но поднапрячься на ничью наши всё же должны были. Наврняка готовый проход на Евро психологически настроить их хотя бы на очко не смог.

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Аноним
Сегодня 22:13

россияне посмотрели за что футболисты  и их тренер должны получать деньги

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