0:3. Российская сборная продолжает пропускать

На 40 минуте матча чемпионата Европы капитан бельгийской сборной забил третий гол уже почти в пустые ворота.
До этого он, вместе с братом забили по одному голу.
Видео: Piter.TV
Эден Азар на 40 минуте смог забить еще один гол в ворота нашей сборной.
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ПЕРВОЕ Надо давно обновлять состав команда на молодых. У нас в России множество клубов а не замыкаться на Дзюбе и остальных.
ВТОРОЕ Их зарплату отправить на здоровье детей, а им зарплату по sms за каждую игру.
На эту игру нужно было ставить 70-80% второго составляющая сборной, ветераны сыграли второе место молодцы!!!!!! Нужны молодые силы, таланты, новая кровь!
А ЗАВТРА ЧТО БУДЕТ, МЯЧ СЛАБО НАКАЧАН, ВОРОТА У БЕЛЬГИЙЦЕВ НИЖЕ, ,ДА И КАК ОНИ ВЫШЛИ ИГРАТЬ ВСЕ ТРАВМИРОВАННЫЕ И УСТАВШИЕ. ОЙ БЕДА , .БЕДА , БЕДА. НАДО З,ПЛАТУ 30Т. В МЕСЯЦ И ТОЧКА, ДЭЮБА ЭТО СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ,А НЕ ФУТБОЛИСТ
Инвалиды ! Чуть команда сильнее и все. А сколько пафоса было.
Нашей команде ещё лет 30 НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ!!!
Позорище! Истинное лицо нашей сборной.
каков поп таков приход
россияне на кураже 3-0.