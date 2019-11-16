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0:3. Российская сборная продолжает пропускать

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Эден Азар на 40 минуте смог забить еще один гол в ворота нашей сборной.

На 40 минуте матча чемпионата Европы капитан бельгийской сборной забил третий гол уже почти в пустые ворота.

До этого он, вместе с братом забили по одному голу.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 21:08

 ПЕРВОЕ Надо давно обновлять состав команда на молодых. У нас в России множество клубов а не замыкаться на Дзюбе и остальных.

ВТОРОЕ Их зарплату отправить на здоровье детей, а им зарплату по sms за каждую игру.

 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 21:24

На эту игру нужно было ставить 70-80% второго составляющая сборной, ветераны сыграли второе место молодцы!!!!!! Нужны молодые силы, таланты, новая кровь!

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Аноним
Сегодня 21:34

А ЗАВТРА ЧТО БУДЕТ, МЯЧ СЛАБО НАКАЧАН,  ВОРОТА  У БЕЛЬГИЙЦЕВ НИЖЕ, ,ДА И КАК ОНИ ВЫШЛИ  ИГРАТЬ ВСЕ ТРАВМИРОВАННЫЕ И УСТАВШИЕ. ОЙ  БЕДА ,          .БЕДА , БЕДА.  НАДО З,ПЛАТУ 30Т. В МЕСЯЦ И ТОЧКА, ДЭЮБА ЭТО СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ,А НЕ ФУТБОЛИСТ

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Аноним
Сегодня 21:24

Инвалиды ! Чуть команда сильнее и все. А сколько пафоса было.

 

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Аноним
Сегодня 21:37

Нашей команде ещё лет  30 НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ!!!

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Аноним
Сегодня 21:30

Позорище! Истинное лицо нашей сборной. 

 

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Аноним
Сегодня 21:22

каков поп таков приход

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Аноним
Сегодня 21:10

россияне на кураже 3-0. 

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