0:3. Российская сборная продолжает пропускать

Эден Азар на 40 минуте смог забить еще один гол в ворота нашей сборной.

На 40 минуте матча чемпионата Европы капитан бельгийской сборной забил третий гол уже почти в пустые ворота.

До этого он, вместе с братом забили по одному голу.

Видео: Piter.TV