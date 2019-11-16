0:2. Эден Азар забил очередной гол в ворота российской сборной

Он забил гол на 33 минуте.

Второй гол в матче чемпионата Европы - 2020. На этот раз Эден Азар смог точно пробить ворота российской сборной, заработав второй гол для команды

Тем не менее, после очередного пропуска, сборная России побежала в первую контратаку. Они сделали свой первый удар в створ ворот, бельгийский голкипер смог отразить его.

Ранее мы сообщали, что первый гол забил брат Эдена - Торган.

Видео: Piter.TV