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arteliseev
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0:2. Эден Азар забил очередной гол в ворота российской сборной

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Он забил гол на 33 минуте.

Второй гол в матче чемпионата Европы - 2020. На этот раз Эден Азар смог точно пробить ворота российской сборной, заработав второй гол для команды

Тем не менее, после очередного пропуска, сборная России побежала в первую контратаку. Они сделали свой первый удар в створ ворот, бельгийский голкипер смог отразить его.

Ранее мы сообщали, что первый гол забил брат Эдена - Торган.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 21:28

Кск всегда, обыгрывая слабые сборные, пускаем пузыри на весь мир, а когда реальные футболисты нас мордой в газон, только стыдливо лепечем :  "  Ну, извините, не шмагли " 

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