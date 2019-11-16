0:2. Эден Азар забил очередной гол в ворота российской сборной

Второй гол в матче чемпионата Европы - 2020. На этот раз Эден Азар смог точно пробить ворота российской сборной, заработав второй гол для команды
Тем не менее, после очередного пропуска, сборная России побежала в первую контратаку. Они сделали свой первый удар в створ ворот, бельгийский голкипер смог отразить его.
Ранее мы сообщали, что первый гол забил брат Эдена - Торган.
Видео: Piter.TV
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Кск всегда, обыгрывая слабые сборные, пускаем пузыри на весь мир, а когда реальные футболисты нас мордой в газон, только стыдливо лепечем : " Ну, извините, не шмагли "