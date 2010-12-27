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Бельгийский футболист Дедрик Боята начал второй тайм в чужой футболке
Сегодня, 22:14
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arteliseev

Бельгийский футболист Дедрик Боята начал второй тайм в чужой футболке

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Инцидент произошел во время матча Чемпионата Европы, проходящего в Петербурге на "Газпром Арене".

Во время матча Чемпионата Европы между сборными России и Бельгии, во время второго тайма бельгийский футболист Дедрик Боята произошел курьезный инцидент. Из раздевалки он выбежал в футболке другого игрока Миши Батшуайи. 

Так он проиграл 12 минут, после чего этот факт заметили. После этого он тут же сменил футболку. 

Ранее мы сообщали, что матч между "Россией" и "Бельгией" закончился поражением нашей сборной. Мы пропустили 4 мяча и смогли забить лишь один.

Фото: thescottishsun.co.uk

 

Теги: боята, курьез
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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