Бельгийский футболист Дедрик Боята начал второй тайм в чужой футболке

Инцидент произошел во время матча Чемпионата Европы, проходящего в Петербурге на "Газпром Арене".

Во время матча Чемпионата Европы между сборными России и Бельгии, во время второго тайма бельгийский футболист Дедрик Боята произошел курьезный инцидент. Из раздевалки он выбежал в футболке другого игрока Миши Батшуайи.

Так он проиграл 12 минут, после чего этот факт заметили. После этого он тут же сменил футболку.

Ранее мы сообщали, что матч между "Россией" и "Бельгией" закончился поражением нашей сборной. Мы пропустили 4 мяча и смогли забить лишь один.

Фото: thescottishsun.co.uk