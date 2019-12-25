Владелица Tesla поиздевалась над угонщиками ее электрокара

С помощью смартфона девушка удаленным доступом управляла приборами в автомобиле.

Владелица электрокара вынудила угонщиков бросить ее автомобиль.

В Австралии у радиоведущей злоумышленники угнали ее Tesla Model 3. На приложение на ее смартфоне пришло уведомление, что в ее машину проникли посторонние. Со своим знакомым девушка бросилась вдогонку и сообщила об угоне в полицию.

Свою машину владелица могла отследить по тому же приложению. А потом с помощью смартфона девушка начала издеваться над угонщиками. С помощью приложения она ограничивала скорость, включала и выключала приборы. В конце концов, угонщики бросили "строптивый" автомобиль. В спешке один из них забыл в "Тесле" свое водительское удостоверение.

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