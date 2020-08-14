Видео: Огромный паук звонил всю ночь в дверь австралийцу и не давал спать

Австралийцу всю ночь не давал спать огромный паук.
Жителю Австралии досталась бессонная ночь из-за паука-охотника. Около 2 часов ночи его разбудил звонок в дверь. Удивленный мужчина посмотрел в глазок и увидел там огромного паука. Паук звонил несколько раз, пока мужчина не отключил звонок.
Вероятно, паука привлек инфракрасный свет от камеры на двери.
Пауки-охотники достигают огромных размеров. Его лапка может быть длиной до 30 сантиметров. Но для человека они совершено не опасны.
Видео: YouTube/ ViralHog
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