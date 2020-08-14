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Видео: Огромный паук звонил всю ночь в дверь австралийцу и не давал спать

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Мужчине пришлось отключить звонок, чтоб немного отдохнуть.

Австралийцу всю ночь не давал спать огромный паук.

Жителю Австралии досталась бессонная ночь из-за паука-охотника. Около 2 часов ночи его разбудил звонок в дверь. Удивленный мужчина посмотрел в глазок и увидел там огромного паука. Паук звонил несколько раз, пока мужчина не отключил звонок.

Вероятно, паука привлек инфракрасный свет от камеры на двери. 

Пауки-охотники достигают огромных размеров. Его лапка может быть длиной до 30 сантиметров. Но для человека они совершено не опасны.

Видео: YouTube/ ViralHog

Теги: в мире, забавные новости, курьез, паук звонил в дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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