Видео: Огромный паук звонил всю ночь в дверь австралийцу и не давал спать

Мужчине пришлось отключить звонок, чтоб немного отдохнуть.

Австралийцу всю ночь не давал спать огромный паук.

Жителю Австралии досталась бессонная ночь из-за паука-охотника. Около 2 часов ночи его разбудил звонок в дверь. Удивленный мужчина посмотрел в глазок и увидел там огромного паука. Паук звонил несколько раз, пока мужчина не отключил звонок.

Вероятно, паука привлек инфракрасный свет от камеры на двери.

Пауки-охотники достигают огромных размеров. Его лапка может быть длиной до 30 сантиметров. Но для человека они совершено не опасны.

Видео: YouTube/ ViralHog