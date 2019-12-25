Байден в Конгрессе по ошибке назвал украинцев иранцами

Президент США в очередной раз перепутал народы.

Американский президент Джо Байден во время выступления в Конгрессе по ошибке назвал украинцев иранцами. Курьезный случай произошел во время ежегодного послания главы государства членам Палаты представителей и Сената. Политик выступил перед законодателями с документом "О положении страны" вечером 1 марта.

Путин может окружить Киев танками, но он никогда на завоюет сердца и души иранского народа. Джо Байден, президент США

Напомним, что с утра 24 февраля российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Такое решение глава РФ принял в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик о помощи.

Байден призвал привлечь к ответственности соцсети за "эксперимент над детьми".

Фото и видео: Белый дом

