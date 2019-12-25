Байден призвал привлечь к ответственности соцсети за "эксперимент над детьми"

Лидер США призвал ввести более жесткие меры регулирования для соцсетей.

Американский президент Джо Байден призвал привлечь к ответственности руководство социальных сетей за "эксперимент над детьми". Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного послания "О положении страны" к членам Палаты представителей и Сената Конгресса США. По мнению политика, соцсети преследуют корыстные задачи.

Пришло время усилить защиту личных данных, запретить показ детям таргетированной рекламы, потребовать того, чтобы технологические компании перестали собирать личные данные детей Джо Байден, президент США

В США надеются заставить онлайн-площадки понимать свою ответственность в социальном плане. В октябре 2021 года в Сенате Конгресса США состоялись первые слушания по вопросу безопасности несовершеннолетних граждан в интернете. В центре внимания оказалась экс-сотрудница компании Facebook Хауген. Она утверждала, что в Facebook (Meta) знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков соцсети. Особенно это касается платформы Instagram. При этом руководство якобы не принимает никаких мер для исправления вредных практик.

Байден призвал одобрить меры по ужесточению контроля за оборотом оружия.

Фото и видео: Белый дом