Байден призвал одобрить меры по ужесточению контроля за оборотом оружия

В США рассказали о том, что данные законопроекты спасут жизни людей.

Американский президент Джо Байден призвал одобрить законодательные меры по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия. Такое заявление глава государства сделал во время выступления с ежегодным докладом "О положении страны" перед членами Палаты представителей и Сената Конгресса США.

Я продолжу делать все, что в моих силах, чтобы пресечь незаконный оборот оружия и распространение самодельного оружия, наборы для сборки которого можно купить в интернете. Джо Байден, президент США

Политик попросил американский Конгресс принять проверенные меры по сокращению насилия с использованием такого огнестрельного оружия по стране. В частности, речь идет о прохождении универсальной проверки прошлого покупателя вооружения. Байден предлагает запретить реализацию штурмового оружия и магазинов большой емкости. По словам лидера страны, данные законы не станут нарушать Вторую поправку к Конституции США,но при этом они могут спасти жизни.

Байден призвал готовиться к возможности появления новых вариантов ковида.

Фото и видео: Белый дом