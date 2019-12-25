Байден призвал готовиться к возможности появления новых вариантов ковида

В США рассказали о готовности создавать вакцины к новым штаммам ковида.

Американский президент Джо Байден призвал готовиться к возможности появления новых вариантов коронавируса. Такое заявление перед членами Сената и Палаты представителей Конгресса США глава государства сделал в ежегодном послании. н презентовал публике документ "О положении страны".

Мы обязаны готовиться к новым вариантам….Знаю, что родители с детьми младше пяти лет с нетерпением ждут, когда для них одобрят вакцину. Ученые усердно трудятся над этим. Джо Байден, президент США

В случае выявления экспертами новых штаммов ковида, американские медики готовы будут в течение 100 дней начать применение вакцин. В США призвали граждан обезопасить себя и близких людей за счет прививок и лекарств.

Байден заявил о поддержке властями США украинцев.

Фото и видео: Белый дом