Байден призвал готовиться к возможности появления новых вариантов ковида

Американский президент Джо Байден призвал готовиться к возможности появления новых вариантов коронавируса. Такое заявление перед членами Сената и Палаты представителей Конгресса США глава государства сделал в ежегодном послании. н презентовал публике документ "О положении страны".
Мы обязаны готовиться к новым вариантам….Знаю, что родители с детьми младше пяти лет с нетерпением ждут, когда для них одобрят вакцину. Ученые усердно трудятся над этим.
Джо Байден, президент США
В случае выявления экспертами новых штаммов ковида, американские медики готовы будут в течение 100 дней начать применение вакцин. В США призвали граждан обезопасить себя и близких людей за счет прививок и лекарств.
Байден заявил о поддержке властями США украинцев.
Фото и видео: Белый дом
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