Байден заявил о поддержке властями США украинцев

В США рассказали о том, что украинский народ проявляет мужество и бесстрашие.

Американский президент Джо Байден в ежегодном послании "О положении страны" заявил о поддержке властями США украинцев. Политик выступил перед членами Палаты представителей и Сената Конгресса США. Глава государства уточнил, что на мероприятии присутствует посол Киева в Вашингтоне - Оксана Маркарова. Дипломата посадили рядом с первой леди страны Джилл. Байден призвал коллег дать недвусмысленный сигнал всему миру и встать.

Америка на стороне украинцев…Путин сильно просчитался. Он думал, что сможет войти на Украину и мир поддастся. Вместо этого он натолкнулся на прочную стену, которую не мог представить. Он встретил украинцев. Джо Байден, президент США

По версии американского лидера, шесть дней назад президент России Владимир Путин попытался пошатнуть основы свободного мира. Байден добавил, что сейчас весь мир восхищают как президент Владимир Зеленский, так и все граждане страны за счет своего бесстрашия, мужества и решимости. В США полагают, что каждый украинец - от студента до пенсионера - стали солдатами, которые защищают свою родину.

США создают рабочую группу для "расследования преступлений российских олигархов".

Фото и видео: Белый дом