США создают рабочую группу для "расследования преступлений российских олигархов"

Джо Байден рассказал о том, что Запад отберет нечестно нажитые богатства олигархов из РФ.

США создают специальную рабочую группу для "расследования преступлений российских олигархов". Такое заявление во время ежегодного послания к американским членам Палаты представителей и Сената Конгресса сделал президент Джо Байден. Он выступил с документом "О положении страны".

Мы отрезаем доступ России к технологиям, что лишит их экономику силы и ослабит армию. Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Джо Байден, президент США

Политик уточнил, что американское Министерство юстиции в настоящее время собирает экспертов для расследования преступлений российских олигархов. США объединить силы по данному вопросу с европейскими союзниками. Байден уточнил, что страны "заберут ваши яхты, элитное жилье и частные самолеты". По мнению политика, эти богатства накоплены нечестно нажитым путем.

Байден: фондовый рынок России потерял 40% стоимости.

Фото и видео: Белый дом