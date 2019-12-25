Байден: фондовый рынок России потерял 40% стоимости

В США рассказали об эффективности вводимых санкций против РФ.

Американский президент Джо Байден утверждает, что фондовый рынок России потерял 40% стоимости. Такое заявление глава государства сделал при оглашении ежегодного документа "О положении страны" перед сленами Палаты представителей и Сената Конгресса США. Лидер страны рассказал коллегам о вводимых антироссийских санкциях и их влиянии на национальную экономику РФ.

Российский фондовый рынок потерял 40% капитализации, торги остаются приостановленными. Российская экономика шатается, и ответственность за это несет Путин. Джо Байден, президент США

В Белом доме уточнили, что западные санкции в отношении РФ будут оказывать эффект только на российскую экономику. При этом власти США будут использовать все необходимые инструменты для того, чтобы защитить своих граждан, потребителей и бизнес от их возможного влияния. Байден уточнил, что Вашингтон вместе с союзниками отрезает крупнейшие российские банки от международной финансовой системы. Этим процессом США якобы лишают ЦБ РФ возможности защищать свою валюту - рубль.

Байден: инфраструктурный план позволит выиграть экономическое соревнование с КНР.

Фото и видео: Белый дом

