Байден: инфраструктурный план позволит выиграть экономическое соревнование с КНР

В США считают, что соревнуются с Китаем.

Американский президент Джо Байден считает, что инфраструктурный план позволит США выиграть экономическое соревнование с Китаем, заявленное в XXI веке. Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного выступления перед членами Сената Конгресса США и Палаты представителей с документом "О положении страны".

Это трансформирует Америку и направит нас на путь победы в экономическом соревновании XXI века, в котором мы столкнулись с остальным миром, в частности с Китаем….Как я сказал Си Цзиньпину "ставить против американцев всегда невыгодно". Джо Байден, президент США

Лидер страны уточнил, что в 2022 году на территории США будут отремонтированы порядка 104 тысяч километров автомобильных трасс и порядка 1 500 мостов. Предложенный действующей администрацией Белого дома инфраструктурный план является основным элементом программы президента. Объем пакетных мер составляет свыше $1 трлн.

Байден заявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.

Фото и видео: Белый дом

