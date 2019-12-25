В Белом доме президент представил документ "О положении страны".

Американский президент Джо Байден заявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. С соответствующим посланием для местных Палаты представителей и Сената Конгресса США политик выступил накануне в Белом доме. Он представил ежегодный документ "О положении страны".

Мы готовы сделать еще больше вместе с нашими союзниками, если это понадобится…Эти шаги позволят снизить стоимость горючего в нашей стране. Я знаю, что новости о происходящем могут показаться тревожными. Но я хочу, чтобы вы знали, что у нас все будет нормально. Джо Байден, президент США

Напомним, что 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Она стала реакцией на обращение руководителей народных республик Донбасса о помощи.

В Сирии заявили о планах США отрезать Европу от российского газа.

Фото и видео: Белый дом

