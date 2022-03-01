Башар Джаафари рассказал, что Путин находится в позиции защиты.

В Сирии заявили о планах США отрезать Европу от российского газа. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился глава по внешней политике Башар Джаафари. По мнению иностранного чиновника, Запад разрабатывал план по блокировке энергетических проектов "Северный поток" и "Северный поток — 2" задолго до начала специальной военной операции РФ на Украине. При этом, Джаафари полагает, что именно Вашингтон спровоцировал конфликт с Москвой.

Американцы были нацелены…Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости. Башар Джаафари, глава МИД Сирии

Эксперт добавил, что американский президент Джо Байден не мог прочитать будущее и не знал, что президент России Владимир Путин примет решение начать операцию на Украине. Действия администрации США связаны с использованием экономической системы для достижения собственных политических целей. Джаафари уверен в том, что Запад понимал, что толкает Владимира Зеленского на конфликт с РФ. Это говорит о том, что президент Путин все время находится в позиции защиты, а не нападения.

МИД Сирии: Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

