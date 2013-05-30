Башар Джаафари считает, что Запад готов вооружить и черта.

В МИД Сирии заявили, что Запад готов вооружать нацистов, если они выступают против России. Соответствующее заявление журналистам РИА Новостей" сделал министр по внешней политике арабской республики Башар Джаафари. По словам чиновника, неонацисты на Украине поднимают те же знамена, которые были у фашистов Германии во время Второй мировой войны. Спикер заметил, что Запад вооружит даже черта, если он выступит против РФ.

Прошло 75 лет после победы над фашизмом. Спустя столько лет появились те, кто заявил о готовности поддержать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы. Башар Джаафари, глава МИД Сирии

Эксперт не исключает того, что на Украину уже завтра могут прийти сторонники ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). При этом в Сирии напомнили, что ранее Запад вместе с Россией совместно боролся против общей угрозы, которую из себя представляет неонацизм. Однако если бы стороны были реальными союзниками, то сейчас Запад бы не поддерживал новых нацистов.

Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости