Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие

Глава РФ рассказал о том, что действия РФ не должны навредить гражданам Украины.

Российский президент Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы, сложить оружие и идти домой. Такое заявление глава государства сделал в экстренном телеобращении к народу, транслируемом телеканалом "Россия-24". По словам политика, все представители ВСУ, которые откажутся от выполнения приказов Киева, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий. По словам лидера РФ, военнослужащие Украины давали присягу на верность нации, а не на верность "антинародной хунты, которая грабит Украину и издевается".

Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Владимир Путин, президент РФ

Путин добавил, что военнослужащие, сложившие оружие, могут беспрепятственно вернуться к своим семьям. В России возложили всю ответственность за возможное кровопролитие на совесть правящего на территории Украины режима.

Путин: Россия незамедлительно ответит на попытки помешать.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

