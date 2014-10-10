Путин: Россия незамедлительно ответит на попытки помешать

Глава РФ обозначил основания для проведения политики по защите Донбасса.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва незамедлительно ответит на попытки помешать ее планам. Это приведет к серьезным последствиям и разгрому. С таким экстренным обращением глава государства выступил на телеканале "Россия-24". При этом на данный момент Москва готова к любому развитию событий на Донбассе. Лидер страны уточнил, что в основе политики находится свобода и право.

Именно сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно строить свое будущее. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов национальных интересов и граждан Украины, а только с самозащитой и обороной от "тех, кто взял Украину в заложники".

Путин рассказал об обмане и шантаже со стороны НАТО.

Фото и видео: YouTube / Россия-24