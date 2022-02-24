Путин рассказал об обмане и шантаже со стороны НАТО

Глава страны рассказал о том, что альянс продолжает подходить у госгранице России.

Российский президент Владимир Путин рассказал о и шантаже со стороны НАТО. В экстренном видеообращении к народу глава государства заявил о том, что военная машина Североатлантического блока регулярно движется и приближается к границам страны вплотную. На протяжении 30 лет Москва предпринимала попытки договориться с Западом о нерасширении альянса на Восточный фланг европейского региона. При этом дипломаты сталкивались только с обманом. В НАТО несмотря на все озабоченности РФ и выраженные протесты неуклонно расширяют свой ареал нахождения.

Тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную. Владимир Путин, президент РФ

Путин уточнил, что для России освоение украинской территории военным альянсом неприемлемо. На территории соседнего государства НАТО оказывает поддержку неонацистским организациям. Их сторонники в свою очередь никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор на воссоединение с РФ. Лидер страны уверен в том, что неонацисты "полезут" на полуостров и на Донбасс "своим методом". Эту ситуацию глава РФ считает неизбежной.

Путин убежден, что правда на стороне России.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

