Глава РФ рассказал о том, как работает "империя лжи".

Российский президент Владимир Путин убежден, что правда на стороне России. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на телеканале "Россия-24" в экстренным видеообращением к народу. Политик заявил о начале военной спецоперации операции на Донбассе.

В основе политики "Империи лжи" лежит грубая прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят: сила есть - ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила - в справедливости и правде, которые на нашей стороне. Владимир Путин, президент России

Лидер страны уточнил, что именно такие факторы как сила и готовность бороться за свои права лежат в основе суверенитета, на котором можно создавать свое будущее.

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

