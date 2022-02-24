Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Глава РФ рассказал о задачах для государства на Украине.

Российский президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Донбассе. Об этом глава государства сообщил нации во время экстренного видеообращения, транслируемого по телеканалу "Россия-24". По мнению политика, в настоящее время обстоятельства требуют от страны принять незамедлительные и решительные действия, так как ЛНР и ДНР обратились за помощью.

В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи, мной принято решение о проведении военной операции. Владимир Путин, президент России

Лидер РФ уточнил, что в планы России не входит оккупация территории Украины, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации страны. Путин уточнил, что задачей для военной миссии станет защита граждан, которые на протяжении восьми лет (с 2014 года) подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Трамп назвал решение Кремля признать суверенитет ДНР и ЛНР очень разумным.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

