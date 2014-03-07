Трамп назвал решение Кремля признать суверенитет ДНР и ЛНР очень разумным

Он назвал Путина "крепким орешком".

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью подкасту "The Clay Travis and Buck Sexton Show", что решение Кремля признать независимость ДНР и ЛНР было очень разумным.

Трамп сказал, что Россия является самой мощной миротворческой силой в регионе.

Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел. Дональд Трамп, экс-президент США

Экс-президент США подчеркнул, что во время его президентства украинский кризис находился в более спокойной фазе. Он считает, что это было в том числе благодаря его отношениям с российским президентом.

Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну. Дональд Трам, бывший президент США

Ранее Путин заявил о поставленном на боевое дежурство мощнейшем оружии.

Видео: YouTube / MSNBC