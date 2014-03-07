Путин заявил о поставленном на боевое дежурство мощнейшем оружии

Президент России Владимир Путин заявил во время поздравления с Днем защитника Отечества, что на боевое дежурство было поставлено мощнейшее оружие, которому нет равных в мире.
Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта.
Владимир Путин, президент России
Путин сказал, что такие комплексы – оружие будущего. По словам российского лидера, такие комплексы повышают потенциал вооруженных сил. Глава государства сказал также, что Россия будет дальше улучшать и оснащать армию и флот, потому что сейчас международная осбтановка складывается непросто.
Ранее Помпео заявил, что Байден должен был усилить давление на Россию в санкционной сфере.
Видео: kremlin.ru
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