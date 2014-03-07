Путин заявил о поставленном на боевое дежурство мощнейшем оружии

Он сказал, что данному оружию нет равных в мире.

Президент России Владимир Путин заявил во время поздравления с Днем защитника Отечества, что на боевое дежурство было поставлено мощнейшее оружие, которому нет равных в мире.

Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта. Владимир Путин, президент России

Путин сказал, что такие комплексы – оружие будущего. По словам российского лидера, такие комплексы повышают потенциал вооруженных сил. Глава государства сказал также, что Россия будет дальше улучшать и оснащать армию и флот, потому что сейчас международная осбтановка складывается непросто.

Ранее Помпео заявил, что Байден должен был усилить давление на Россию в санкционной сфере.

Видео: kremlin.ru