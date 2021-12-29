Сборная России победила Швейцарию на старте Олимпийских игр-2022

Игра завершилась со счетом 1:0.

Сборная России победила Швейцарию на старте зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. В матче группового этапа соревнования наша команды обошла противников с результатом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Автором единственной шайбы стал спортсмен по имени Антон Слепышев. Он успел отличиться на льду за 2,7 секунды до конца первого периода.

В неприкосновенности российские ворота сохранил голкипер Иван Федотов. Мужчина смог отразить 33 броска. Россияне нанесли 30 бросков в створ ворота оппонентов. Они провели в большинстве три минуты 39 секунд (против 7:39 у команды соперника).

Напомним, что сборная РФ на групповом этапе также 11 февраля выступит против Дании, а 12 февраля - против Чехии. В 1/4 финала олимпийского турнира отправятся лидеры трех квартетов, а также лучшая команда из числа занявших второе место.

СМИ: церемонию награждения российских фигуристов на ОИ-2022 перенесли из-за допинг-теста.

Фото: Pixabay.com

