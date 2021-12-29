Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на ОИ-2022

Ранее россияне досрочно вышли в четвертьфинал, обыграв Данию.

Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Чехии матче третьего тура группового турнира на Играх-2022, которые в настоящее время проходят в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 5:6. Россияне проиграли, однако ранее они досрочно вышли в четвертьфинал ранее, обыграв Данию. На данный момент российские хоккеисты находятся на первом месте в группе B с семью очками в арсенале. На второй строчке – Дания (шесть очков) и Чехия (четыре очка).

Сейчас в копилке российских олимпийцев три золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. РФ занимает восьмое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете.

В тройке лидеров по "золоту" – ФРГ, Норвегия и Соединенные Штаты. Олимпийский Игры завершатся 20 февраля.

Ранее экс-глава WADA призвал Россию взять тайм-аут на одну-три Олимпиады из-за допинга.

Видео: Youtube/Olympics