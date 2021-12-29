Сборная России по хоккею победила Данию в матче Олимпиады-2022

Матч закончился со счетом 2:0.

Национальная российская сборная по хоккею победила команду из Дании во втором матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Встреча завершилась с результатом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу действующих чемпионов ОИ. Шайбы в ворота противников забросили спортсмены Павел Карнаухов и Кирилл Семенов на 29 и 60 минутах игры соответственно.

Таким образом россияне одержали вторую победу подряд на турнире в 2022 году. В первом матче команда обыграла на ледовой арене швейцарцев. Тогда встреча завершилась со счетом 1:0. Следующим оппонентом сборной РФ станет Чехия. Матч состоится 12 февраля. Встреча между хоккеистами начнется в 16:10 по московскому времени.

Сборная России победила Швейцарию на старте Олимпийских игр-2022.

Фото и видео: Telegram / Олимпийский комитет России