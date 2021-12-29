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Экс-глава WADA призвал Россию взять тайм-аут на одну-три Олимпиады из-за допинга
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Экс-глава WADA призвал Россию взять тайм-аут на одну-три Олимпиады из-за допинга

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Дик Паунд недоволен регулярными допинг-скандалами.

Бывший глава WADA и сотрудник Международного олимпийского комитета Ричард "Дик" Паунд призвал Россию взять тайм-аут на одну-три Олимпиады из-за допинговых скандалов. Таким мнением специалист поделился с журналистами The Reuters. Эксперт возглавляет расследование от МОК по использованию допинга спортсменами в легкой атлетике.

Мы могли бы сказать — мы можем вам помочь, у вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль.

Ричард "Дик" Паунд, экс-глава WADA 

Напомним, что 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) рассказало прессе о том, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. В ней ученые нашли такое вещество как триметазидин. Результат теста передала МОК и ITA антидопинговая лаборатория в Стокгольме только 8 февраля. 

CAS объявит решение по допуску фигуристки Валиевой к Олимпиаде 14 февраля.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: wada, дик паунд, допинг-тест, камила валиева, олимпиада в пекине
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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