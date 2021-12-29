CAS объявит решение по допуску фигуристки Валиевой к Олимпиаде 14 февраля

Заседание будет проводиться завтра, 13 февраля.

CAS (Спортивный арбитражный суд) объявит решение по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине 14 февраля, во второй половине дня. Инстанция рассмотрит заявление на выездной панели в формате видеоконференции. Заседание начнется 13 февраля в 15:00 по пекинскому времени (в 10 часов утра по московскому времени). Специалисты решит ситуацию с отменой временной дисквалификации спортсменки.

Напомним, что накануне CAS зарегистрировал апелляцию от Международного союза конькобежцев (ISU), а днем ранее (11 февраля) принял апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки. Проблема связана с положительной допинг-пробой девушки.

Сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде впервые с 2006 года.

Фото: Instagram / kamilavalieva26

