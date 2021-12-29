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CAS объявит решение по допуску фигуристки Валиевой к Олимпиаде 14 февраля
Сегодня, 14:24
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CAS объявит решение по допуску фигуристки Валиевой к Олимпиаде 14 февраля

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Заседание будет проводиться завтра, 13 февраля.

CAS (Спортивный арбитражный суд) объявит решение по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине 14 февраля, во второй половине дня. Инстанция рассмотрит заявление на выездной панели в формате видеоконференции. Заседание начнется 13 февраля в 15:00 по пекинскому времени (в 10 часов утра по московскому времени). Специалисты решит ситуацию с отменой временной дисквалификации спортсменки.

Напомним, что накануне CAS зарегистрировал апелляцию от Международного союза конькобежцев (ISU), а днем ранее (11 февраля) принял апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки. Проблема связана с положительной допинг-пробой девушки.

Сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде впервые с 2006 года.

Фото: Instagram / kamilavalieva26
 

Теги: cas, допинг-тест, камила валиева, олимпиада в пекине, спортивный арбитражный суд, фигурное катание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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