Сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде впервые с 2006 года

Женская команда из РФ пришла к финишу первой на ОИ-2022 в Пекине.

Сборная России выиграла лыжную эстафету на зимней Олимпиаде впервые с 2006 года. В Пекине наши соотечественницы пришли к финишу раньше остальных участниц. Девушки преодолели заданную дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. На второй позиции турнира расположились немецкие представительницы. Они отстали от россиянок на 18,2 секунды. Третьими к финишу пришли шведки (+20,7).

Российскую команду представляли спортсменки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа соревнования прошли классическим стилем, последние — свободным.

Для национальной команды золотая медаль стала третьей по счету на Олимпийских играх в 2022 году. Также страна имеет в своем активе четыре серебряных наград и шесть бронзовых. В общей сложности спортсмены сыграли 13 медалей.

.Тренер Тутберидзе не сомневается в невиновности фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

