Тренер Тутберидзе не сомневается в невиновности фигуристки Камилы Валиевой

Этери Тутберидзе заявила о полной поддержке российской спортсменки.

Российский тренер Этери Тутберидзе в эфире Первого канала впервые прокомментировала обвинения в допинге у Камилы Валиевой. Специалист не сомневается в невиновности спортсменки, представляющую РФ на международных соревнованиях в Пекине по фигурном катанию. Женщина заметила, что не понимает, зачем девушку допустили до участия в Олимпиаде в Пекине, если ее допинг-проба от 25 декабря 2021 года уже якобы была сомнительной. По словам тренера, можно думать либо о странном стечении обстоятельств, либо о спланированной провокации.

Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Надеюсь, справедливость как-то восторжествует. Этери Тутберидзе, тренер

Напомним, что днем 11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба россиянки Камилы Валиевой от 25 декабря дала положительный результат. В ней нашли запрещенное вещество триметазидин. WADA и МОК подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА об отмене временного отстранения от ОИ-2022 спортсменки. Ее дело должно быть рассмотрено позже 12 февраля.

Фото и видео: YouTube / Новости на Первом Канале