МОК подал апелляцию на решение РУСАДА об отмене временного отстранения фигуристки Валиевой

Валиева продолжает участвовать на Олимпиаде в Пекине.

Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки из РФ Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Такая информация предоставлена сотрудниками пресс-службы Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

МОК подал апелляцию в CAS на решение о снятии временного отстранения. Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела. официальное заявление

Официально стало известно о том, что допинг-проба российской спортсменки была взята РУСАДА 25 декабря 2021 года во время проведения Чемпионата страны по фигурному катанию, который проводился в Петербурге. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) исследовательская лаборатория в Стокгольме объявила о том, что 8 февраля образец показал отрицательный аналитический результат на вещество триметазидин. Затем РУСАДА наложило временное отстранение на Валиеву, которое спортсменка успешно оспорила. Уже 9 февраля ей было разрешено участвовать в Олимпиаде в Пекине.

Спортивный врач объяснил, как триметазидин мог оказаться в крови фигуристки Валиевой.

Фото: Instagram / kamilavalieva26

